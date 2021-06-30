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***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2021 08:25



***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.08.2020 - 24.02.2021 - 06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Ülkemizin gelişmekte olan Sermaye Piyasalarına katkıda bulunmak şirketlerin çok daha çeşitli alternatif finansman kaynaklarına erişimlerine olanak sağlayabilmek amacıyla Inveo Yatırım Holding olarak Yatırım Bankası kurulması için çalışmalara başlanmasına karar verildiğini 26.08.2020 tarihindeki açıklamamız ile kamuoyuna duyurmuştuk. 24.02.2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu toplantımızda aldığımız kararla bu amaçla Danışma Kurulu oluşturduğumuzu ve Demet Özdemir, Bora Oruç ve Onur Topaç'ın kurul üyeleri olarak yetkilendirildiğini, 06.04.2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu toplantımızda aldığımız kararla Önder Halisdemir'in Finansal Hizmetler Grubu Başkanı ve Danışma Kurulu üyesi olarak bünyemizde göreve başladığını ve yatırım bankası kurma çalışmalarını yöneteceğini açıklamıştık. Şirketimizin kaynaklarını, projeksiyonunu ve geçmiş dönem faaliyet raporunu da değerlendirerek gelişen ekonomik ve finansal piyasalarda bankacılık alanında faaliyet gösterecek bir şirkette hissedar olunmasının Şirketimize gerek finansal açıdan gerekse itibar açısından yarar sağlayacağı değerlendirilerek, Yönetim Kurulu'muzun 30.06.2021 tarihinde aldığı karar ile -
Şirketimiz Inveo Yatırım Holding A.Ş.'nin hissedarı olacağı, 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak Yatırım Bankası' nın %74,999 oranında hissesine sahip olunmasına,
-
Gerekli izinlerin alınması akabinde kurulması hedeflenen şirketin sermayesine 224.997.000 TL nakit bedel ile katılınmasına, bu nedenle bankacılık mevzuatı gereğince kurucuların sunması gereken evrakın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na sunulmasına, söz konusu başvuru için gerekli tüm prosedürlerin yerine getirilmesine ve yetkili tüm otoritelere başvurulmasına, bu iş için gerekli her türlü doküman ve sözleşmenin Şirketimizce imzalanmasına, banka kuruluş izni için gerekli başvuruların yapılmasına, tüm bu hususlarda  Şirketimizi Erhan Topaç ve Onur Topaç'ın temsil etmesine ve adı geçenlerin bu yetkiler hususunda dilediği üçüncü kişileri kısmen ya da tamamen tevkil edebilmesine karar verilmiştir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944959


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 247,50 131.423 % 10,00  
GEDIK 7,93 11.336.512 % 9,99  
INVEO 118,50 12.720.325 % 9,93  
SELVA 4,45 1.798.797 % 9,88  
AYCES 67,00 905.724 % 7,89  
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Altın Gr. 492 492 -2,36  
Cumhuriyet 3.260 3.309 -47,00  
Tam 3.245 3.327 -47,08  
Yarım 1.569 1.609 -22,77  
Çeyrek 787 805 -11,38  
Gümüş.Ons 25,80 25,83 0,05  
Gümüş Gr. 7,21 7,22 -0,02  
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