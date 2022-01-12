***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2021 - 30.11.2021 - 07.01.2022 - 12.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız, Şirketimiz tarafından 07.01.2022 tarihinde yapılmış olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Alımı SPK Onayı Hk. başlıklı Özel Durum Açıklaması'nda özetle, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişime devam edeceğini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklediğimiz ifade edilerek, bu beklentiler çerçevesinde Şirketimiz stratejisi ve ülkemize olan güvenimiz ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinde Hakkı Gedik'e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı payları vadeli bir şekilde toplam 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) üzerinden satın alma konusunda anılan kişi ile anlaşmaya varıldığını ve söz konusu pay alımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.01.2022 tarihli kararıyla olumlu karşılandığını açıklamıştık. Şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Gedik Yatırım) 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi içerisinde Hakkı Gedik'e ait olan 50.400.000 TL nominal tutarlı payların vadeli bir ödeme planı ile 235 milyon TL bedel (pay başına 4,663 TL) üzerinden satın alınması işleminin 11.01.2022 tarihinde tamamlanması suretiyle söz konusu Gedik Yatırım payları Şirketimiz aktifine kaydedilmiştir. Söz konusu işlemin Şirketimizin kamuya ilk olarak açıklanacak 31.12.2021 tarihli finansal tablo döneminden sonra gerçekleşmesi nedeniyle, bu alım işleminin etkisi Şirketimizin 31.12.2021 tarihli finansal tablolarına yansımayacaktır. Bununla birlikte, bu paylar Şirketimizin daha önceden sahip olduğu Gedik Yatırım payları gibi, Şirketimizin kamuya açıklanacak 31.03.2022 tarihli finansal tablolarından başlamak üzere gerçeğe uygun değeri (Gedik Yatırım özelinde halka açık olması suretiyle ilgili tarihteki pay başına piyasa değeri) üzerinden finansal tablolara yansıtılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992897BIST