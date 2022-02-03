Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.02.2022 23:17
***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız, Şirketimiz tarafından dün (02.02.2022 tarihinde) yapılmış olan "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Alımı Hk." başlıklı Özel Durum Açıklaması'nda, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceğini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklediğimizi iletmiştik. Bu beklentileri değerlendirerek, stratejimiz ve ülkemize olan güvenimiz ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Erhan Topaç' a ait olan 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 250.953.489,89 TL bedel (pay başına 4,5635 TL) ile satın alma konusunda Erhan Topaç ile anlaşmaya vardığımızı paylaşmıştık. Yeni pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki pay oranının %84,87 olacağını belirtmiştik. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hisse alımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (03.02.2022 tarihi) itibariyle başvuruda bulunulmuştur. Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999397


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:281.960
Değişim :  0,10% |  2,03
Açılış :  1.970  
Önceki Kapanış :  1.958  
En Yüksek
1.974 En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:28
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 406,10 10.032.326 % 9,99  
SANEL 14,50 22.674.251 % 9,93  
ETILR 7,47 590.938 % 9,85  
OZGYO 2,48 78.260.060 % 9,73  
TETMT 346,70 9.560.267 % 8,92  
daha fazla
13:28 Alış Satış %  
Dolar 13,5722 13,5796 % 0,07  
Euro 15,5755 15,5876 % 0,38  
Sterlin 18,3306 18,4225 % -0,29  
Frank 14,6484 14,7366 % -0,11  
Riyal 3,6037 3,6218 % -0,05  
daha fazla
13:28 Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.814 8,25  
Altın Gr. 790 790 2,25  
Cumhuriyet 5.243 5.323 22,00  
Tam 5.221 5.351 23,00  
Yarım 2.523 2.588 11,13  
Çeyrek 1.266 1.294 5,56  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 0,24  
Gümüş Gr. 9,85 9,86 0,09  
B. Petrol 92,46 92,46 1,35  
Seans Raporu 13:28
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru