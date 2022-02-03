***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2022 23:17
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız, Şirketimiz tarafından dün (02.02.2022 tarihinde) yapılmış olan "Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hisse Alımı Hk." başlıklı Özel Durum Açıklaması'nda, ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceğini ve yatırımcı tabanının hem yurtiçinde hem de yurtdışında gelişmesini beklediğimizi iletmiştik. Bu beklentileri değerlendirerek, stratejimiz ve ülkemize olan güvenimiz ile uyumlu olacak şekilde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Erhan Topaç' a ait olan 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarını vadeli ödemelerle birlikte toplam 250.953.489,89 TL bedel (pay başına 4,5635 TL) ile satın alma konusunda Erhan Topaç ile anlaşmaya vardığımızı paylaşmıştık. Yeni pay alımının Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sermayesi içindeki pay oranının %84,87 olacağını belirtmiştik. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hisse alımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (03.02.2022 tarihi) itibariyle başvuruda bulunulmuştur. Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999397
BIST
13:281.960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.943
13:2813,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0099
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
13:2815,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0583
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,5933
En Düşük
15,4824
13:28791,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,35
|Açılış
|: 791,19
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
791,25
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler13:28
|PKENT
|406,10
|10.032.326
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|22.674.251
|% 9,93
|
|ETILR
|7,47
|590.938
|% 9,85
|
|OZGYO
|2,48
|78.260.060
|% 9,73
|
|TETMT
|346,70
|9.560.267
|% 8,92
|
|ORCAY
|51,55
|20.891.346
|% -9,96
|
|KRSTL
|5,14
|1.905.693
|% -6,20
|
|EDATA
|24,40
|1.221.757
|% -5,79
|
|DIRIT
|3,32
|204.993
|% -5,41
|
|KLGYO
|1,65
|24.008.785
|% -5,17
|
|THYAO
|26,94
|1.321.087.122
|% -0,30
|
|YKBNK
|4,07
|1.054.840.704
|% -0,25
|
|KRDMD
|11,09
|749.043.154
|% -1,25
|
|TOASO
|82,30
|383.167.594
|% 0,80
|
|GARAN
|11,91
|372.814.038
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,07
|1.054.840.704
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,39
|206.061.535
|% 0,42
|
|TSKB
|1,53
|110.543.429
|% -1,92
|
|KRDMD
|11,09
|749.043.154
|% -1,25
|
|THYAO
|26,94
|1.321.087.122
|% -0,30
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5722
|13,5796
|% 0,07
|
|Euro
|15,5755
|15,5876
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,3306
|18,4225
|% -0,29
|
|Frank
|14,6484
|14,7366
|% -0,11
|
|Riyal
|3,6037
|3,6218
|% -0,05
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|8,25
|
|Altın Gr.
|790
|790
|2,25
|
|Cumhuriyet
|5.243
|5.323
|22,00
|
|Tam
|5.221
|5.351
|23,00
|
|Yarım
|2.523
|2.588
|11,13
|
|Çeyrek
|1.266
|1.294
|5,56
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|92,46
|92,46
|1,35
|