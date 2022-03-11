***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.02.2022 - 03.02.2022-10.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız, Şirketimizin 2 Şubat 2022 ve 3 Şubat 2022 tarihli özel durum açıklamalarında ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceği ve yatırımcı tabanının gelişmesi beklentimiz çerçevesinde, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Sayın Erhan Topaç'a ait olan 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarını satın alacağımızı duyurmuştuk. Aynı konu ile ilgili 10 Mart 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada ise Sayın Erhan Topaç ile yapılan görüşmeler çerçevesinde ticari şartların güncellendiğini, vadeli ödemelerle birlikte toplam 225.465.344,14 TL bedel (pay başına 4,10 TL) ile satın alma konusunda Erhan Topaç ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştuk. Söz konusu pay alımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli kararıyla olumlu karşılanmıştır. Bu karara istinaden yapılacak pay devri işlemleri sonucunda şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'deki pay oranı %84,87'ye ulaşacaktır. Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009421BIST