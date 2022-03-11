***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 09:11
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [GEDIK]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022 - 03.02.2022-10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız, Şirketimizin 2 Şubat 2022 ve 3 Şubat 2022 tarihli özel durum açıklamalarında ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceği ve yatırımcı tabanının gelişmesi beklentimiz çerçevesinde, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Sayın Erhan Topaç'a ait olan 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarını satın alacağımızı duyurmuştuk. Aynı konu ile ilgili 10 Mart 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada ise Sayın Erhan Topaç ile yapılan görüşmeler çerçevesinde ticari şartların güncellendiğini, vadeli ödemelerle birlikte toplam 225.465.344,14 TL bedel (pay başına 4,10 TL) ile satın alma konusunda Erhan Topaç ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştuk. Söz konusu pay alımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli kararıyla olumlu karşılanmıştır. Bu karara istinaden yapılacak pay devri işlemleri sonucunda şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'deki pay oranı %84,87'ye ulaşacaktır. Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009421
BIST
11:142.052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 10,09
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.053
En Düşük
2.043
11:1414,9612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1067
|Açılış
|: 14,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9803
En Düşük
14,8075
11:1416,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1245
|Açılış
|: 16,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
11:14955,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,63
|Açılış
|: 955,65
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
959,12
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler11:12
|GRSEL
|10,96
|10.622.432
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.607.844
|% 9,93
|
|FORMT
|1,08
|50.845.972
|% 8,00
|
|MEPET
|2,25
|5.573.302
|% 7,14
|
|ERCB
|42,96
|13.365.842
|% 6,18
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|SKTAS
|2,98
|4.577.934
|% -4,49
|
|MPARK
|28,66
|17.568.931
|% -4,47
|
|AVOD
|1,83
|6.075.553
|% -3,68
|
|KRDMD
|15,67
|1.192.586.547
|% 1,95
|
|THYAO
|26,22
|1.043.406.213
|% 1,86
|
|SISE
|13,67
|871.393.221
|% 3,88
|
|ASELS
|24,64
|446.712.605
|% 0,90
|
|EREGL
|34,72
|428.111.191
|% 0,29
|
|ODAS
|1,55
|234.149.369
|% 2,65
|
|KRDMD
|15,67
|1.192.586.547
|% 1,95
|
|SISE
|13,67
|871.393.221
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,12
|108.996.025
|% 0,00
|
|FORMT
|1,08
|50.845.972
|% 8,00
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9610
|14,9643
|% 0,74
|
|Euro
|16,4375
|16,4583
|% 0,70
|
|Sterlin
|19,4643
|19,5619
|% 0,62
|
|Frank
|15,9767
|16,0729
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9691
|3,9890
|% 0,71
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-6,87
|
|Altın Gr.
|957
|957
|5,06
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,89
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|3,21
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 32 artarak (% 0.54 ) 2, 303
-
11:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, TRKCM, GUSGR
-
11:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, THYAO, SISE
-
11:27XU100
Endeks 2, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 8, 695.00 milyon TL de
-
11:26ARDYZ
Yüzde 4.97 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 936, 665 adet işlem