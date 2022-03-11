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***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.03.2022 09:11
***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022 - 03.02.2022-10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız,   Şirketimizin 2 Şubat 2022 ve 3 Şubat 2022 tarihli özel durum açıklamalarında ülkemizin Sermaye Piyasaları'nın önümüzdeki dönemde hızlı gelişimine devam edeceği ve yatırımcı tabanının gelişmesi beklentimiz çerçevesinde, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 252.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Sayın Erhan Topaç'a ait olan 54.991.547,35 TL nominal tutarlı paylarını satın alacağımızı duyurmuştuk. Aynı konu ile ilgili 10 Mart 2022 tarihinde yaptığımız açıklamada ise Sayın Erhan Topaç ile yapılan görüşmeler çerçevesinde ticari şartların güncellendiğini, vadeli ödemelerle birlikte toplam 225.465.344,14 TL bedel (pay başına 4,10 TL) ile satın alma konusunda Erhan Topaç ile anlaşmaya varıldığını duyurmuştuk. Söz konusu pay alımının gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli kararıyla olumlu karşılanmıştır. Bu karara istinaden yapılacak pay devri işlemleri sonucunda şirketimizin Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'deki pay oranı %84,87'ye ulaşacaktır. Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009421


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GZNMI 20,48 1.607.844 % 9,93  
FORMT 1,08 50.845.972 % 8,00  
MEPET 2,25 5.573.302 % 7,14  
ERCB 42,96 13.365.842 % 6,18  
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Euro 16,4375 16,4583 % 0,70  
Sterlin 19,4643 19,5619 % 0,62  
Frank 15,9767 16,0729 % 0,66  
Riyal 3,9691 3,9890 % 0,71  
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11:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.990 1.990 -6,87  
Altın Gr. 957 957 5,06  
Cumhuriyet 6.356 6.451 156,00  
Tam 6.327 6.490 179,28  
Yarım 3.058 3.140 86,72  
Çeyrek 1.534 1.570 43,36  
Gümüş.Ons 25,83 25,89 -0,11  
Gümüş Gr. 12,41 12,43 0,06  
B. Petrol 113 113 3,21  
Seans Raporu 11:12
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