***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEDIK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.2022 - 18.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Inveo Yatırım Holding olarak, Türkiye Sermaye Piyasalarının gelişimi ve başarısı yanında, ülkemizin kalkınmasının yönünde yüksek teknolojik ürün üretim ve ihracatı hedefine katkı vermek üzere yoğun çalışmalar yürütüldüğünü, bu çerçevede "yüksek gelişim, küresel büyüme ve yenilik" ve "Inveo Yatırım Holding bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile sinerji yaratma" potansiyeli olan şirketlere yatırım yapılması noktasında 10.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar gereği bağlı ortaklığımız Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte 65 Milyon TL sermaye ile kurulacak olan INVEO Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye toplam sermayesinin %85,00'ına tekabu¨l eden 55.250.000 TL ile iştirak edilmesine karar verildiğini açıklamıştık. Şirketimizin "INVEO Ventures Giris¸im Sermayesi Yatırım Ortaklıgˆı A.S¸." nin kuruluşuna ilişkin 18.02.2022 tarihinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile birlikte yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2022 tarihli toplantısında olumlu karşılanmıştır. Süreçle ilgili gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012823BIST