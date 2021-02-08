***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.02.2021 18:32
***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman bono itfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 18.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGKYH22118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.11.2019
Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 19.870.000
İhraç Fiyatı 0,95705
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.02.2021
Kayıt Tarihi 05.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.870.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Kurumumuzca nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 182 gün vadeli 19.870.000 -TL nominal tutarlı TRFGKYH22118 ISIN Kodlu finansman bonosunun bugün itibariyle (08.02.2021) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908360
BIST