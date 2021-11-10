***GEDIK* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GEDIK******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullandırılmasından Sonra Kalan Payların Satışı ve Sermaye Artırımının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GEDIKYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 96.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 30.000 66.000,000 220,00000 2,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGDYO00019 Nâma A Grubu, INVE1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGKYH00036B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 29.970.000 65.934.000,000 220,00000 2,00 B Grubu B Grubu, INVEO, TRAGDKYO91Q1 Hamiline B Grubu, INVEO(RÜÇHAN), TRRGKYH00044 37.745,626Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 30.000.000 66.000.000,000 220,00000 37.745,626Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde, nominal değerden ve halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere Erhan Topaç satın alacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 20.10.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 03.11.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.11.2021SPK Başvuru Tarihi 21.01.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 14.10.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 22.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 21.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSayın PaydaşlarımızŞirketimizin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %220 oranında 66.000.000 TL artırılarak, 30.000.000 TL'den 96.000.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle ihraç edilecek 66.000.000 TL nominal değerli payların satışına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2021 tarihli kararıyla onaylanmıştır.Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.inveo.com.tr ve halka arzda satışa aracılık eden Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.gedik.com adreslerindeki internet sitelerinde ilan edilmiştir.Söz konusu sermaye artırım kapsamında 15 gün süren yeni pay alma haklarının kullandırım süreci 20.10.2021 tarihinde başlamış ve 03.11.2021 tarihinde sona ermiştir.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam 37.745,626 TL nominal değerli payların 04.11.2021 tarihinde KAP' ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden satışına 05.11.2021 tarihinde başlanmış ve 08.11.2021 tarihinde toplam 30 TL nominal değerli payın Borsa Birincil Piyasa'da satışı tamamlanmıştır. Tasarruf sahiplerine satıştan sonra kalan 37.715,626 TL nominal değerli pay, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede yer alan taahhüt çerçevesinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve hakim ortağı Erhan Topaç tarafından nominal değerden ve halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere (beher pay başına 31,48666 TL üzerinden olmak üzere) bedelleri tam olarak ve nakden ödenerek 09.11.2021 tarihinde satın alınmış ve böylece sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.Sermaye artırım sürecinde 131.924.510,69 TL'si mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanımından, 944,60 TL'si 30 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışından ve 1.187.539,34 TL'si ise 37.715,626 TL nominal değerli payın Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede yer alan taahhüt çerçevesinde Erhan Topaç tarafından satın alınmasından olmak üzere Şirketimize toplam 133.112.994,63 TL tutarında fon girişi olmuştur.Bu çerçevede Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2021 tarihli toplantısında özetle, sermaye artırım sürecinin tamamlandığı anlaşıldığından,1.Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,2.Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz esas sözleşmenin 7. maddesinin yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bu amaçla bugün (10.11.2021 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976925BIST