***GEDIK* *ISKPL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
20.01.2021 09:55
Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903390
BIST
10:281.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,42
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.562
10:287,4482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:289,0577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:28443,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,55
|Açılış
|: 443,24
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:28
|INTEM
|66,55
|9.026.367
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|20.151.417
|% 9,98
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|21.013.378
|% -9,91
|
|YESIL
|203,00
|16.476.854
|% -8,89
|
|UMPAS
|2,41
|151.206
|% -7,31
|
|YYAPI
|2,61
|62.621.753
|% -7,12
|
|DOHOL
|3,91
|354.120.870
|% 1,82
|
|KARSN
|4,36
|303.627.764
|% 5,83
|
|SISE
|8,01
|264.950.533
|% 0,88
|
|KRDMD
|7,18
|250.391.970
|% 1,13
|
|MGROS
|48,56
|227.428.312
|% 3,98
|
|DOHOL
|3,91
|354.120.870
|% 1,82
|
|KARSN
|4,36
|303.627.764
|% 5,83
|
|KRDMD
|7,18
|250.391.970
|% 1,13
|
|EKGYO
|2,46
|83.087.351
|% 0,41
|
|SISE
|8,01
|264.950.533
|% 0,88
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4418
|7,4482
|% -0,22
|
|Euro
|9,0467
|9,0577
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,1318
|10,1826
|% -0,15
|
|Frank
|8,3396
|8,3898
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% -0,43
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|13,92
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,06
|
|B. Petrol
|56,33
|56,33
|0,43
|
Seans Raporu
10:28
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