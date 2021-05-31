***GEDIK* *ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
31.05.2021 09:06
***GEDIK******ITTFH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH, GEDIK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938892
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0066
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5796
En Düşük
8,5656
18:0510,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0190
|Açılış
|: 10,3650
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|Önceki Kapanış
|: 10,3000
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10,4759
En Düşük
10,4506
18:05525,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,33
|Açılış
|: 525,58
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
524,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5636
|8,5713
|% 0,08
|
|Euro
|10,4472
|10,4609
|% 0,18
|
|Sterlin
|12,1277
|12,1885
|% 0,09
|
|Frank
|9,4939
|9,5511
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2796
|2,2910
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|3,11
|
|Altın Gr.
|525
|526
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,71
|7,72
|0,02
|
|B. Petrol
|69,07
|69,07
|0,35
|