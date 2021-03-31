***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.03.2021 09:15
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922044
BIST
10:361.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.403
En Düşük
1.395
10:368,3315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0082
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3986
En Düşük
8,2962
10:369,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0547
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
|
9,9109
En Düşük
9,7349
10:36452,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,82
|Açılış
|: 452,15
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
448,12
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ALCAR
|412,60
|28.595.993
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|960.304
|% 10,00
|
|JANTS
|683,60
|9.432.996
|% 9,99
|
|RTALB
|30,66
|8.866.014
|% 9,97
|
|VANGD
|7,62
|4.620.865
|% 9,96
|
|IDEAS
|79,20
|498.485
|% -10,00
|
|VAKFN
|21,74
|1.005.236
|% -9,94
|
|DENGE
|6,80
|516.392
|% -7,23
|
|EPLAS
|35,00
|452.095
|% -5,35
|
|KRTEK
|18,29
|19.238.603
|% -5,23
|
|GARAN
|6,80
|341.768.527
|% 0,29
|
|KOZAL
|117,40
|164.904.582
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,06
|162.013.402
|% -0,28
|
|FROTO
|196,80
|155.293.397
|% -0,46
|
|EREGL
|15,09
|126.783.973
|% 1,34
|
|SKBNK
|1,22
|80.072.666
|% 1,67
|
|GARAN
|6,80
|341.768.527
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|60.630.304
|% -0,52
|
|TSKB
|1,37
|40.108.208
|% 1,48
|
|IHLGM
|1,14
|26.337.754
|% 2,70
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3256
|8,3315
|% 0,10
|
|Euro
|9,8022
|9,8290
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,4356
|11,4929
|% 0,19
|
|Frank
|8,8158
|8,8689
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2173
|2,2284
|% 0,12
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-0,27
|
|Altın Gr.
|453
|453
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.978
|3.023
|5,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|4,96
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|2,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,06
|
|B. Petrol
|64,65
|64,65
|0,48
|