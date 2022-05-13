***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.05.2022 09:03
***GEDIK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GEDIK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Onur Topaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030071
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.430
En Düşük
2.362
18:0515,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0567
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4470
En Düşük
15,3668
18:0516,0673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0615
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1204
En Düşük
15,9645
18:05906,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,95
|Açılış
|: 905,98
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,00
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|24,42
|469.365.396
|% 10,00
|
|IHAAS
|23,98
|6.329.890
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|18.962.276
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.441.000
|% 9,98
|
|ESCOM
|11,91
|88.895.885
|% 9,97
|
|LIDFA
|6,21
|821.310
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|64.847.688
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|1.292.756
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.889.472
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|11.229.524
|% -9,95
|
|THYAO
|41,86
|5.551.748.898
|% -0,81
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SAHOL
|18,95
|2.801.975.241
|% -6,00
|
|EREGL
|32,20
|2.385.021.450
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,67
|1.222.246.838
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,58
|1.467.543.368
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,64
|772.517.236
|% -0,27
|
|KRDMD
|15,77
|3.160.667.028
|% -5,40
|
|SISE
|19,60
|3.753.516.854
|% -1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4343
|15,4412
|% 0,37
|
|Euro
|16,0493
|16,0724
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,7982
|18,8925
|% 0,65
|
|Frank
|15,3215
|15,4138
|% 0,48
|
|Riyal
|4,0993
|4,1199
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|5,40
|
|Altın Gr.
|905
|906
|6,03
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,87
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,32
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 021, 624 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -52, 4 kaybederek (% -2.38 ) 2, 152
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, MNDRS, ULUUN, UZERB, GLBMD, ESCOM, MRGYO, IHAAS