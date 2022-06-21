***GEDIK* *KCAER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
21.06.2022 16:45
***GEDIK******KCAER*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038453
BIST
17:072.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 38,30
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.578
En Düşük
2.551
17:0717,3465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0149
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
17:0718,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0971
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
17:071.025,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.025,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler17:05
|AKMGY
|49,72
|10.485.886
|% 10,00
|
|MAKIM
|11,70
|3.094.521
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.516.815
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.701.895
|% 9,95
|
|ETYAT
|3,32
|11.274.538
|% 9,93
|
|SNKRN
|29,62
|867.896
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,97
|430.441
|% -8,05
|
|RYSAS
|8,23
|7.415.900
|% -3,97
|
|DIRIT
|2,79
|66.462
|% -3,79
|
|KENT
|170,20
|290.126
|% -3,46
|
|THYAO
|51,85
|3.822.627.731
|% 1,97
|
|EREGL
|28,78
|3.506.356.458
|% 3,08
|
|SISE
|22,70
|1.707.619.392
|% 1,34
|
|SASA
|45,86
|1.343.110.196
|% 0,75
|
|KRDMD
|13,06
|1.208.364.861
|% 2,83
|
|ODAS
|3,22
|613.729.112
|% 4,21
|
|YKBNK
|5,01
|923.276.761
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,65
|345.531.293
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,21
|1.169.893.748
|% 1,77
|
|EREGL
|28,78
|3.506.356.458
|% 3,08
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3336
|17,3502
|% 0,11
|
|Euro
|18,3018
|18,3233
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2229
|21,3294
|% 0,26
|
|Frank
|17,8739
|17,9816
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6070
|4,6301
|% 0,03
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|1,53
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.810
|6.914
|10,00
|
|Yarım
|3.343
|3.382
|5,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,16
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,35
|
Seans Raporu
17:05
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17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 22 artarak (% 1.66 ) 2, 831
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17:20XU100
Endeks 2, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 29, 999.00 milyon TL de
-
17:20BASGZ
Yüzde 5.12 oranında artışla 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 806, 355 adet işlem
-
17:19SMART
Yüzde 4.55 oranında artışla 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 659, 310 adet işlem
-
17:18AYGAZ
Yüzde 5.79 oranında artışla 37.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 908 adet işlem