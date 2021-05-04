***GEDIK* *KLKIM*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
04.05.2021 16:21
***GEDIK******KLKIM*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934430
BIST
17:361.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,47
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:368,3067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0593
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:369,9925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0371
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:36479,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,55
|Açılış
|: 479,17
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:34
|TSPOR
|2,09
|85.107.612
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|6.357.472
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.064.700
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.273.959
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.276.048
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|59.662.874
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,60
|1.711.403.038
|% 3,38
|
|THYAO
|12,65
|1.179.192.104
|% -2,09
|
|KRDMD
|7,59
|891.247.007
|% 2,71
|
|GARAN
|7,28
|868.100.155
|% -1,22
|
|PETKM
|6,85
|784.866.986
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,07
|335.801.584
|% -2,36
|
|GARAN
|7,28
|868.100.155
|% -1,22
|
|DOHOL
|2,97
|352.822.414
|% 0,34
|
|KRDMD
|7,59
|891.247.007
|% 2,71
|
|PETKM
|6,85
|784.866.986
|% 0,74
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-2,63
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,04
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,05
|
|B. Petrol
|68,31
|68,31
|0,75
|
Seans Raporu
17:34
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