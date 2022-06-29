***GEDIK* *KLRHO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.06.2022 16:08
***GEDIK******KLRHO*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kiler Holding A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040012
BIST
16:412.455
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -35,72
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:4116,6400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0422
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:4117,4507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1025
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:41975,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,30
|Açılış
|: 975,73
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:41
|ULUSE
|223,80
|22.526.701
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.016.344
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|398.877.154
|% 9,86
|
|BEYAZ
|8,94
|50.489.587
|% 9,16
|
|GZNMI
|41,26
|30.886.805
|% 8,75
|
|MAKIM
|16,94
|442.462.131
|% -9,99
|
|SELVA
|7,43
|94.906.687
|% -9,94
|
|LIDFA
|12,69
|59.974.557
|% -9,36
|
|YEOTK
|59,25
|73.617.546
|% -8,71
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,52
|3.872.337.330
|% -1,08
|
|SISE
|21,28
|1.411.941.170
|% -0,65
|
|EREGL
|27,16
|1.199.552.593
|% -1,45
|
|ASELS
|23,24
|1.092.502.472
|% 0,17
|
|SAHOL
|19,72
|823.787.093
|% -2,09
|
|EKGYO
|2,58
|434.193.666
|% -1,53
|
|ODAS
|2,97
|474.809.857
|% -2,62
|
|YKBNK
|4,40
|625.901.122
|% -1,57
|
|TSKB
|2,05
|288.430.605
|% -0,97
|
|AKBNK
|8,28
|795.365.092
|% -0,36
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6322
|16,6400
|% -0,25
|
|Euro
|17,4313
|17,4507
|% -0,58
|
|Sterlin
|20,1026
|20,2035
|% -0,79
|
|Frank
|17,3764
|17,4811
|% 0,15
|
|Riyal
|4,4167
|4,4389
|% -0,32
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|6,92
|
|Altın Gr.
|978
|979
|2,48
|
|Cumhuriyet
|6.535
|6.634
|9,00
|
|Tam
|6.533
|6.621
|-16,00
|
|Yarım
|3.198
|3.238
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.618
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,87
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,68
|
Seans Raporu
16:41
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16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 31 kaybederek (% -1.49 ) 2, 667
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16:56XU100
Endeks 2, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 48 altında . İşlem hacmi 24, 288.00 milyon TL de
-
16:55MEGAP
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 664, 499 adet işlem
-
16:55MEGAP
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 664, 499 adet işlem
-
16:52EGEEN
Yüzde -6.62 oranında düşüşle 2, 334.90 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 963 adet işlem