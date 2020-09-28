***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
28.09.2020 09:21
***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekleri olan 30.06.2020 Bağımsız Denetim Raporu Parça 1 ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876874
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|Altın Gr.
|460
|460
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|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
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|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
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|1.510
|8,64
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|Çeyrek
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|4,32
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|-0,19
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|5,61
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