***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
28.09.2020 09:22
***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı eki olan Şirket Esas Sözleşmesi ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876876
BIST
10:141.130
En Yüksek
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470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:14
|TLMAN
|37,42
|3.807.485
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|MERKO
|9,92
|2.750.052
|% 9,98
|
|YAPRK
|48,50
|3.292.797
|% 9,98
|
|SUMAS
|47,22
|403.306
|% 9,97
|
|AYCES
|91,90
|2.572.622
|% -9,99
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|ARMDA
|59,90
|4.164.885
|% -9,24
|
|INTEM
|24,40
|1.855.534
|% -5,06
|
|SISE
|7,34
|388.253.140
|% 3,82
|
|GARAN
|7,19
|194.648.154
|% 0,28
|
|ASELS
|17,38
|86.313.908
|% 0,93
|
|PETKM
|4,20
|73.534.235
|% -0,47
|
|ITTFH
|5,92
|59.846.049
|% 3,32
|
|SISE
|7,34
|388.253.140
|% 3,82
|
|GARAN
|7,19
|194.648.154
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,12
|40.686.991
|% 0,47
|
|ODAS
|2,69
|48.084.029
|% 0,00
|
|PETKM
|4,20
|73.534.235
|% -0,47
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7426
|7,7477
|% 1,17
|
|Euro
|9,0050
|9,0144
|% 1,20
|
|Sterlin
|9,8454
|9,8948
|% 1,16
|
|Frank
|8,2933
|8,3433
|% 0,98
|
|Riyal
|2,0558
|2,0661
|% 0,99
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-1,23
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,02
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|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,36
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