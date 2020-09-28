***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
28.09.2020 09:23
***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanı ekleri olan Etkin Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.'nin Sorumluluk Beyanı ve 2020-005 no.lu Değerleme Raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876877
BIST
10:071.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.124
10:077,7479
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0897
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:079,0124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1052
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:07462,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,91
|Açılış
|: 462,40
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:05
|TLMAN
|37,42
|3.408.588
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|YAPRK
|48,50
|3.051.995
|% 9,98
|
|SUMAS
|47,22
|403.306
|% 9,97
|
|VANGD
|5,20
|3.618.753
|% 9,94
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,93
|2.150.831
|% -9,87
|
|INFO
|9,86
|1.029.232
|% -3,33
|
|DAGI
|10,80
|412.139
|% -2,17
|
|ODAS
|2,69
|30.858.242
|% 0,00
|
|CRFSA
|28,94
|12.998.064
|% 9,79
|
|YAYLA
|3,21
|7.320.093
|% 5,25
|
|PEKGY
|2,76
|6.202.745
|% 0,36
|
|IHLGM
|1,47
|6.196.260
|% 0,68
|
|IHLGM
|1,47
|6.196.260
|% 0,68
|
|PEKGY
|2,76
|6.202.745
|% 0,36
|
|SANEL
|3,82
|3.159.010
|% 6,11
|
|TURSG
|5,71
|4.243.980
|% 0,00
|
|CRFSA
|28,94
|12.998.064
|% 9,79
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7377
|7,7425
|% 1,10
|
|Euro
|8,9968
|9,0036
|% 1,08
|
|Sterlin
|9,8512
|9,9006
|% 1,22
|
|Frank
|8,2919
|8,3418
|% 0,96
|
|Riyal
|2,0559
|2,0662
|% 0,99
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-1,01
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,89
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,63
|5,64
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,04
|42,04
|-0,37
|
Seans Raporu
10:05
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10:20ALMAD
Yüzde 4.42 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 421, 997 adet işlem
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10:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, TKFEN, PETKM
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10:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SODA, TRKCM
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10:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 95 artarak (% 0.29 ) 1, 033
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10:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, KERVN, BALAT, IHLAS, MAKTK, SUMAS, TKURU, VANGD, SKBNK, SODSN