***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
28.09.2020 09:33
***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876887
BIST
10:181.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.124
10:187,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0799
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:189,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0975
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:18462,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,27
|Açılış
|: 462,77
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TLMAN
|37,42
|3.815.194
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|YAPRK
|48,50
|3.320.539
|% 9,98
|
|MERKO
|9,92
|2.828.926
|% 9,98
|
|DARDL
|20,18
|833.071
|% 9,97
|
|AYCES
|91,90
|2.593.207
|% -9,99
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|ARMDA
|59,90
|4.164.885
|% -9,24
|
|OYLUM
|5,13
|33.673.256
|% -6,22
|
|SISE
|7,35
|420.199.295
|% 3,96
|
|GARAN
|7,18
|216.224.924
|% 0,14
|
|ASELS
|17,37
|94.628.453
|% 0,87
|
|PETKM
|4,20
|75.137.263
|% -0,47
|
|ITTFH
|5,62
|72.892.632
|% -1,92
|
|SISE
|7,35
|420.199.295
|% 3,96
|
|GARAN
|7,18
|216.224.924
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,12
|42.009.703
|% 0,47
|
|ODAS
|2,69
|48.866.548
|% 0,00
|
|PETKM
|4,20
|75.137.263
|% -0,47
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7327
|7,7381
|% 1,04
|
|Euro
|8,9912
|9,0047
|% 1,09
|
|Sterlin
|9,8487
|9,8981
|% 1,20
|
|Frank
|8,2967
|8,3467
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0564
|2,0668
|% 1,02
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,95
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
Seans Raporu
10:18
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10:30SODSN
Yüzde 9.92 oranında artışla 22.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 931 adet işlem
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10:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 55 artarak (% 0.44 ) 1, 268
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10:29
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10:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUSGR, SISE, MRDIN
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10:29XU100
Endeks 1, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 1, 923.00 milyon TL de