***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2020 19:22
***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin halka arzına ilişkin sonuçlar Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. halka arzında 12-13 Ekim 2020 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmıştır. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. halka arzında bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 38,2 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 18,2 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 8,7 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün ise 26,3 katı talep toplanmıştır. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 50.025.000 TL tutarlı 7.250.000 TL nominal değerli paylarının halk arzında toplam 18.255 yurtiçi bireysel yatırımcıya, 55 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 7 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya, toplamda ise 18.317 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise %50 yurtiçi bireysel yatırımcılar, %30 yurtiçi kurumsal yatırımcılar ve %20 yurtdışı kurumsal yatırımcılar olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Yatırımcı Grubu Dağıtılan Nominal Tutar (TL) Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%) Talebi Karşılanan Yatırımcı Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar 3.625.000 50 18.255
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 2.175.000 30 55
Yabancı Kurumsal Yatırımcılar 1.450.000 20 7
Toplam 7.250.000 100 18.317
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881724
BIST
18:051.189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.190
En Düşük
1.173
18:057,9112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0079
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,8984
18:059,3007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
18:05483,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,96
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
487,34
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|2,42
|6.841.091
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,28
|128.546.661
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.676,30
|1.133.783
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|1.158.725
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|623.800
|% 10,00
|
|AVOD
|9,00
|69.686.639
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.729.308
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.001,00
|405.001
|% -10,00
|
|TUKAS
|11,35
|325.899.489
|% -9,99
|
|BALAT
|10,72
|8.051.634
|% -9,99
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|TUPRS
|83,60
|2.703.756.303
|% 4,24
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|GARAN
|7,12
|1.036.958.751
|% 0,42
|
|PETKM
|4,85
|6.576.430.165
|% 6,83
|
|ODAS
|3,63
|2.112.835.145
|% 2,25
|
|ZOREN
|3,06
|1.676.602.456
|% 9,68
|
|EKGYO
|1,90
|746.088.902
|% -0,52
|
|KRDMD
|3,71
|970.864.017
|% 2,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9054
|7,9112
|% -0,10
|
|Euro
|9,2805
|9,3007
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2685
|10,3200
|% 0,54
|
|Frank
|8,6264
|8,6784
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1016
|2,1122
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|9,70
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.216
|3.264
|31,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|25,79
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|12,48
|
|Çeyrek
|776
|794
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,03
|
|B. Petrol
|43,24
|43,24
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59PRKME
Yüzde 4.35 oranında artışla 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 404 adet işlem
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17:57AKSUE
Yüzde 6.41 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 345, 476 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 4 artarak (% 1.03 ) 1, 311
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17:56XU100
Endeks 1, 188 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 09 üstünde . İşlem hacmi 29, 234.00 milyon TL de
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17:56AKSUE
Yüzde 6.01 oranında artışla 13.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 343, 628 adet işlem