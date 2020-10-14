***GEDIK* *KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******KONTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KONTR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin halka arzına ilişkin sonuçlar Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. halka arzında 12-13 Ekim 2020 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmıştır. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. halka arzında bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 38,2 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 18,2 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 8,7 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün ise 26,3 katı talep toplanmıştır. Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.'nin 50.025.000 TL tutarlı 7.250.000 TL nominal değerli paylarının halk arzında toplam 18.255 yurtiçi bireysel yatırımcıya, 55 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 7 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya, toplamda ise 18.317 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise %50 yurtiçi bireysel yatırımcılar, %30 yurtiçi kurumsal yatırımcılar ve %20 yurtdışı kurumsal yatırımcılar olarak gerçekleşmiştir. Halka arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Yatırımcı Grubu Dağıtılan Nominal Tutar (TL) Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%) Talebi Karşılanan Yatırımcı SayısıYurtiçi Bireysel Yatırımcılar 3.625.000 50 18.255Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 2.175.000 30 55Yabancı Kurumsal Yatırımcılar 1.450.000 20 7Toplam 7.250.000 100 18.317Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881724BIST