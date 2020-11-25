***GEDIK* *KRVGD*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.11.2020 09:46
***GEDIK******KRVGD*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Değerlendirme Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889876
BIST
14:031.339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 17,73
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
14:037,9592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0462
|Açılış
|: 7,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
14:039,4621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0623
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
14:03462,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,50
|Açılış
|: 462,70
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler14:01
|RODRG
|14,08
|2.487.846
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.032.055
|% 10,00
|
|CLEBI
|99,05
|57.635.187
|% 9,99
|
|POLTK
|425,90
|1.672.935
|% 9,99
|
|CMBTN
|182,90
|42.495.330
|% 9,98
|
|KENT
|427,80
|2.941.125
|% -9,99
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|CRFSA
|109,10
|13.890.274
|% -9,31
|
|TACTR
|10,98
|1.126.444
|% -8,50
|
|THYAO
|12,15
|2.882.057.348
|% 2,70
|
|KRDMD
|5,14
|2.293.616.117
|% 4,47
|
|GARAN
|9,20
|1.729.341.592
|% 1,66
|
|TUPRS
|93,35
|866.605.527
|% 3,61
|
|SISE
|7,09
|813.925.188
|% 0,85
|
|KRDMD
|5,14
|2.293.616.117
|% 4,47
|
|TSKB
|2,76
|798.629.460
|% 5,75
|
|EKGYO
|2,12
|508.417.284
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.882.057.348
|% 2,70
|
|GARAN
|9,20
|1.729.341.592
|% 1,66
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9565
|7,9598
|% -0,57
|
|Euro
|9,4591
|9,4642
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,5661
|10,6191
|% -0,91
|
|Frank
|8,6931
|8,7455
|% -0,65
|
|Riyal
|2,1158
|2,1264
|% -0,58
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|1,15
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|7,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|4,19
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|2,02
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,00
|
|B. Petrol
|48,48
|48,48
|0,70
|