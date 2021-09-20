***GEDIK* *MAREN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
20.09.2021 18:16
***GEDIK******MAREN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Br
Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964589
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -27,52
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0378
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
18:0510,1875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0473
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
18:05492,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 4,03
|Açılış
|: 492,06
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
492,96
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6788
|8,6846
|% 0,44
|
|Euro
|10,1849
|10,1875
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,8165
|11,8757
|% -0,19
|
|Frank
|9,3203
|9,3765
|% 0,90
|
|Riyal
|2,3081
|2,3196
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|8,65
|
|Altın Gr.
|492
|492
|4,03
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,25
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,14
|74,14
|-1,20
|
Seans Raporu
18:05
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