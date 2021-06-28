***GEDIK* *MEDTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
28.06.2021 14:38
***GEDIK******MEDTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944473
BIST
15:441.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,67
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
15:448,7288
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0355
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
15:4410,4122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0543
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4007
15:44499,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,76
|Açılış
|: 499,31
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler15:44
|ATATP
|26,40
|46.086.169
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.154.413
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.829.495
|% 9,98
|
|YAPRK
|35,48
|2.734.830
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.022.161
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.936.320
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.596.518
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,17
|818.772.103
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,95
|752.004.377
|% -4,88
|
|THYAO
|14,02
|681.344.617
|% -1,82
|
|SASA
|29,08
|480.942.092
|% -0,82
|
|KRDMD
|6,70
|396.118.806
|% -1,62
|
|EKGYO
|1,95
|752.004.377
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,17
|338.428.230
|% -1,81
|
|GARAN
|8,17
|818.772.103
|% -0,37
|
|AKBNK
|5,34
|346.930.519
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,09
|68.633.767
|% -0,91
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7246
|8,7288
|% -0,41
|
|Euro
|10,4057
|10,4122
|% -0,52
|
|Sterlin
|12,1133
|12,1740
|% -0,16
|
|Frank
|9,4569
|9,5139
|% -0,63
|
|Riyal
|2,3237
|2,3353
|% -0,27
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-3,67
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-23,00
|
|Tam
|3.287
|3.369
|-22,73
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-10,99
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,25
|75,25
|-0,11
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 4 kaybederek (% -0.68 ) 1, 222
-
15:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, SELVA, DAGHL, TACTR, YAPRK, SERVE, KUTPO, VANGD, TKURU, ATATP
-
15:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : METUR, CEOEM, DENGE, SAMAT
-
15:58
TUCLK, KRSTL, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:58
IHLGM, METUR, TEKTU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında