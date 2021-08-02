***GEDIK* *MEDTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******MEDTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MEDTR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde 28 TL birim fiyat ile Kurumumuz liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla talep toplanarak halka arz edilen payları, 02.07.2021 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 31.07.2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 28 TL olan halka arz fiyatının altını görmediğinden dolayı herhangi bir fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir. Konuya ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954226BIST