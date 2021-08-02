***GEDIK* *MEDTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2021 19:02
***GEDIK******MEDTR*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 23-24-25 Haziran 2021 tarihlerinde 28 TL birim fiyat ile Kurumumuz liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla talep toplanarak halka arz edilen payları, 02.07.2021 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 31.07.2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST' te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları 28 TL olan halka arz fiyatının altını görmediğinden dolayı herhangi bir fiyat istikrarı işlemi gerçekleştirilmemiştir. Konuya ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954226
BIST
18:051.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,16
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.409
En Düşük
1.394
18:058,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,4455
En Düşük
8,2921
18:0510,0061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0830
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0427
En Düşük
9,8542
18:05489,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,58
|Açılış
|: 489,31
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
492,46
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,63
|11.731.442
|% 10,00
|
|ORMA
|31,48
|667.447
|% 9,99
|
|KTSKR
|26,64
|36.267.026
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|50.767.283
|% 9,94
|
|EDATA
|14,83
|159.584.824
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|26.627.463
|% -10,00
|
|METUR
|5,53
|195.573.662
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,26
|202.814.194
|% -8,73
|
|IDEAS
|48,08
|3.968.892
|% -7,18
|
|BAYRK
|9,30
|46.197.889
|% -7,09
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|EREGL
|20,06
|1.022.771.587
|% 1,83
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|ASELS
|16,18
|724.781.074
|% 0,87
|
|YKBNK
|2,46
|823.553.124
|% 1,65
|
|GARAN
|8,86
|1.826.900.515
|% 3,63
|
|ODAS
|1,33
|171.789.487
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,80
|236.803.405
|% -0,55
|
|SISE
|7,79
|994.472.955
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4027
|8,4052
|% 0,69
|
|Euro
|9,9750
|9,9860
|% 0,63
|
|Sterlin
|11,6543
|11,7127
|% 0,84
|
|Frank
|9,2535
|9,3092
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2342
|2,2454
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,87
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,38
|
|Cumhuriyet
|3.258
|3.308
|36,00
|
|Tam
|3.244
|3.326
|34,07
|
|Yarım
|1.568
|1.609
|16,48
|
|Çeyrek
|786
|804
|8,25
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|0,08
|
|B. Petrol
|72,41
|72,41
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 13, 708.00 milyon TL de
-
17:57KAPLM
Yüzde 4.68 oranında artışla 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 383 adet işlem
-
17:56QUAGR
Yüzde 4.87 oranında artışla 28.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 364 adet işlem
-
17:55DAGHL
Yüzde 9.32 oranında artışla 17.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865, 920 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 85 artarak (% 0.55 ) 1, 243