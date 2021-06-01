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***GEDIK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

01.06.2021 12:19



***GEDIK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

         GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 28.05.2021 tarihinde başlayan toplam % 110 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işlemlerinde,  kaydileşmiş  pay senetlerinin artırım  karşılıkları  ilgili  üyelerin müşteri alt    hesaplarına 01.06.2021  tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939282


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Tam 3.458 3.545 35,75  
Yarım 1.671 1.715 17,29  
Çeyrek 838 857 8,64  
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