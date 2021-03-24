***GEDIK* *NTGAZ*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.03.2021 09:08
***GEDIK******NTGAZ*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına ilişkin hazırlanan Fiyat
Tespit Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920080
BIST
12:091.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,76
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.396
En Düşük
1.372
12:097,9462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0062
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:099,4571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0043
|Açılış
|: 9,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:09444,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,73
|Açılış
|: 444,66
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:09
|PRZMA
|5,39
|6.592.602
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.434.015
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.621.494
|% 9,98
|
|VAKKO
|17,91
|3.001.286
|% 9,94
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,64
|261.748.730
|% -3,70
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,21
|2.406.580.467
|% 0,28
|
|SASA
|47,12
|663.331.896
|% 7,97
|
|SISE
|7,17
|373.110.148
|% 1,41
|
|PETKM
|5,56
|361.759.067
|% 3,54
|
|AKBNK
|4,91
|332.956.423
|% 2,29
|
|GARAN
|7,21
|2.406.580.467
|% 0,28
|
|TSKB
|1,40
|125.302.114
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,23
|186.465.824
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,91
|146.409.314
|% 3,24
|
|GSRAY
|3,64
|261.748.730
|% -3,70
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9414
|7,9462
|% 0,08
|
|Euro
|9,4210
|9,4571
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,9144
|10,9691
|% 0,24
|
|Frank
|8,4996
|8,5508
|% 0,38
|
|Riyal
|2,1229
|2,1336
|% 0,57
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|5,82
|
|Altın Gr.
|446
|446
|4,68
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.977
|28,00
|
|Tam
|2.918
|2.994
|29,86
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|14,44
|
|Çeyrek
|707
|724
|7,23
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,50
|0,09
|
|B. Petrol
|62,00
|62,00
|1,21
|