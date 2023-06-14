***GEDIK* *OZSUB*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
14.06.2023 18:20
***GEDIK******OZSUB*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Özsu Balık Üretim AŞ' nin Fiyat Tespit Raporuna ilişkin I. Değerlendirme Raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158765
BIST
18:055.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -68,28
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.322
En Yüksek
5.491
18:0523,5797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0516
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
18:0525,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0630
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6161
En Düşük
25,2311
18:051.473,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.473,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.469,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|17,05
|183.816.465
|% 10,00
|
|ONCSM
|89,65
|278.435.914
|% 10,00
|
|SNPAM
|14,74
|1.330.711
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.400.878
|% 10,00
|
|IDEAS
|31,68
|28.357.607
|% 10,00
|
|FENER
|62,10
|889.125.717
|% -10,00
|
|BURCE
|175,60
|73.223.509
|% -9,99
|
|PENTA
|22,60
|917.901.093
|% -9,96
|
|MERCN
|28,40
|27.013.724
|% -7,19
|
|MMCAS
|4,43
|263.548
|% -7,13
|
|THYAO
|182,90
|12.582.934.035
|% 2,87
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|SASA
|54,95
|5.041.703.017
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,10
|1.848.055.177
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,56
|467.686.611
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5709
|23,5797
|% -0,22
|
|Euro
|25,5072
|25,5416
|% 0,25
|
|Sterlin
|29,6825
|29,8313
|% -0,11
|
|Frank
|26,0113
|26,1680
|% 0,01
|
|Riyal
|6,2639
|6,2953
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,48
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.475
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|9.992
|10.002
|-69,00
|
|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
|
|Yarım
|4.757
|4.853
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.378
|2.426
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,14
|0,13
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-1,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TTKOM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 912, 920 adet işlem
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Yüzde -5.27 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 469 adet işlem
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17:56ZEDUR
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 137 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 80, 936.00 milyon TL de
-
17:55EKGYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 560, 961 adet işlem