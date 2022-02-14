***GEDIK* *PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
14.02.2022 09:26
***GEDIK******PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001419
BIST
10:582.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,45
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.021
En Düşük
2.006
10:5813,5977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0055
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6388
En Düşük
13,5620
10:5815,4199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0577
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4232
En Düşük
15,3518
10:58820,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,24
|Açılış
|: 820,20
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler10:58
|PKENT
|791,00
|6.799.340
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,83
|8.144.360
|% 9,18
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,23
|10.643.345
|% 7,67
|
|INVEO
|34,78
|71.908.980
|% 7,08
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|AVOD
|1,77
|12.538.044
|% -5,68
|
|INTEM
|95,95
|6.526.038
|% -5,00
|
|IDEAS
|21,46
|2.368.622
|% -4,96
|
|THYAO
|28,66
|716.035.505
|% 0,21
|
|KOZAL
|130,30
|393.562.360
|% 1,88
|
|KRDMD
|11,65
|353.400.858
|% 1,22
|
|ASELS
|21,82
|227.726.119
|% -0,09
|
|YKBNK
|4,08
|209.337.578
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|209.337.578
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,65
|353.400.858
|% 1,22
|
|THYAO
|28,66
|716.035.505
|% 0,21
|
|MOBTL
|2,04
|49.778.353
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,28
|47.229.274
|% 0,88
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5890
|13,5977
|% 0,04
|
|Euro
|15,4079
|15,4199
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,3464
|18,4384
|% 0,11
|
|Frank
|14,6489
|14,7372
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6131
|3,6313
|% 0,04
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|4,36
|
|Altın Gr.
|820
|820
|2,17
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,63
|95,63
|-0,85
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
11:13AYDEM
Yüzde 5.42 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 718, 081 adet işlem
-
11:11OYLUM
Yüzde 9.55 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 440, 241 adet işlem
-
11:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 16 artarak (% 0.50 ) 2, 237
-
11:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA
-
11:09XU100
Endeks 2, 011 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 4, 533.00 milyon TL de