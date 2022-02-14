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***GEDIK* *PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

14.02.2022 09:26
***GEDIK* *PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 i


***GEDIK******PNLSN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını satın alan gerçek ve tüzel kişi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001419


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BIST En Aktif Hisseler10:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 791,00 6.799.340 % 10,00  
OYLUM 5,83 8.144.360 % 9,18  
ATSYH 14,60 805.949 % 9,04  
DZGYO 3,23 10.643.345 % 7,67  
INVEO 34,78 71.908.980 % 7,08  
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10:58 Alış Satış %  
Dolar 13,5890 13,5977 % 0,04  
Euro 15,4079 15,4199 % 0,38  
Sterlin 18,3464 18,4384 % 0,11  
Frank 14,6489 14,7372 % 0,19  
Riyal 3,6131 3,6313 % 0,04  
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10:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.877 4,36  
Altın Gr. 820 820 2,17  
Cumhuriyet 5.396 5.477 44,00  
Tam 5.370 5.505 44,91  
Yarım 2.596 2.663 21,73  
Çeyrek 1.302 1.331 10,86  
Gümüş.Ons 23,76 23,78 -0,09  
Gümüş Gr. 10,39 10,40 -0,03  
B. Petrol 95,63 95,63 -0,85  
Seans Raporu 10:58
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