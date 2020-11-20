***GEDIK* *QNBFB* *DENIZ* *BRKT* *DEVIR* *OPET* *YKBNK* *TRKSH* *SKYMD* *ZOREN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***GEDIK******QNBFB******DENIZ******BRKT******DEVIR******OPET******YKBNK******TRKSH******SKYMD******ZOREN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler BRKT, DENIZ, DEVIR, GEDIK, OPET, QNBFB, SKYMD, TRKSH, VAKBN, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2044 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/11/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2044 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2057 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2057 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2065 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2065 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVRK2028 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfaGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12113 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKK2026 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDK2038 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfaTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK12115 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK22114 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB12169 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBK2042 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2036 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22112 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889387BIST