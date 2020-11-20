***GEDIK* *QNBFB* *DENIZ* *BRKT* *DEVIR* *OPET* *YKBNK* *TRKSH* *SKYMD* *ZOREN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve
20.11.2020 17:41
***GEDIK******QNBFB******DENIZ******BRKT******DEVIR******OPET******YKBNK******TRKSH******SKYMD******ZOREN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DENIZ, DEVIR, GEDIK, OPET, QNBFB, SKYMD, TRKSH, VAKBN, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2044 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/11/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2044 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2057 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2057 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2065 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2065 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVRK2028 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12113 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKK2026 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDK2038 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfa
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK12115 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK22114 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB12169 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBK2042 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2036 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22112 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889387
BIST