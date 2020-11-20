Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GEDIK* *QNBFB* *DENIZ* *BRKT* *DEVIR* *OPET* *YKBNK* *TRKSH* *SKYMD* *ZOREN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve

20.11.2020 17:41



***GEDIK******QNBFB******DENIZ******BRKT******DEVIR******OPET******YKBNK******TRKSH******SKYMD******ZOREN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler BRKT, DENIZ, DEVIR, GEDIK, OPET, QNBFB, SKYMD, TRKSH, VAKBN, YKBNK, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2044 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/11/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTK2044 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2057 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2057 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2065 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2065 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVRK2028 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12113 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22129 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBKK2026 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDK2038 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfa
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK12115 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK22114 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB12169 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBK2042 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2036 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN22112 FİNANSMAN BONOSU 20/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889387


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.324
Değişim :  0,83% |  10,93
Açılış :  1.316  
Önceki Kapanış :  1.313  
En Yüksek
1.328 En Düşük
1.316
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONYA 980,40 31.155.747 % 10,00  
OLMIP 7,15 3.535.049 % 10,00  
PKENT 847,00 420.959 % 10,00  
CASA 66,55 1.653.915 % 10,00  
SUMAS 35,20 404.228 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6164 7,6238 % 0,98  
Euro 9,0367 9,0478 % 0,84  
Sterlin 10,0924 10,1430 % 1,03  
Frank 8,3257 8,3759 % 0,85  
Riyal 2,0263 2,0364 % 0,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 8,22  
Altın Gr. 459 460 6,52  
Cumhuriyet 3.071 3.117 55,00  
Tam 3.054 3.135 54,64  
Yarım 1.476 1.516 26,44  
Çeyrek 740 758 13,21  
Gümüş.Ons 24,35 24,39 0,25  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,11  
B. Petrol 44,38 44,38 0,18  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru