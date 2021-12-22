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***GEDIK* *SEKFA* *GARFA* *ORFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

22.12.2021 17:42
***GEDIK* *SEKFA* *GARFA* *ORFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***GEDIK******SEKFA******GARFA******ORFIN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [GARFA, GEDIK, ORFIN, SEKFA]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFA62212 65.420.000 22.12.2021 17.06.2022 24.12.2021
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKMA2240 55.000.000 22.12.2021 21.12.2022 24.12.2021
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFORFNA2216 60.000.000 22.12.2021 21.12.2022 24.12.2021
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH32236 5.432.000 22.12.2021 23.03.2022 24.12.2021
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH32244 17.041.800 22.12.2021 23.03.2022 24.12.2021


İlgili Şirketler [GARFA, GEDIK, ORFIN, SEKFA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985494


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UZERB 34,10 237.036 % 0,00  
ULAS 3,37 545.086 % 0,00  
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Riyal 3,1682 3,1841 % -2,21  
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Altın Ons 1.806 1.806 1,05  
Altın Gr. 694 694 -13,42  
Cumhuriyet 4.832 4.905 -408,00  
Tam 4.800 4.938 -420,42  
Yarım 2.320 2.389 -203,37  
Çeyrek 1.164 1.194 -101,68  
Gümüş.Ons 22,83 22,85 0,02  
Gümüş Gr. 8,77 8,78 -0,18  
B. Petrol 75,31 75,31 0,03  
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