***GEDIK* *SKTAS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
01.07.2020 18:37
***GEDIK******SKTAS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş..'nin 29-30 Haziran 2020 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 112.257,17 TL nominal değerli paylarının tamamının satışı 29.06.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şirket bünyesinde CFO olarak görev alan Nihat Fadıl Erten Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 112.257,17 nominal değerli payların %5'inin altında olmak üzere 0,171 TL nominal değerli pay alım işlemi gerçekleştirmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 110.000 % 97,99 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853810
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8432
18:057,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05389,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,53
|Açılış
|: 389,93
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
387,77
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5217
|8,5645
|% 0,56
|
|Frank
|7,2116
|7,2550
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-10,23
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.543
|-14,10
|
|Tam
|2.596
|2.609
|-14,40
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-7,10
|
|Çeyrek
|630
|639
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,07
|42,07
|0,80
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