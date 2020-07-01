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***GEDIK* *SKTAS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

01.07.2020 18:37
GÜNCEL HABERLER



***GEDIK******SKTAS*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş..'nin 29-30 Haziran 2020 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 112.257,17 TL nominal değerli paylarının tamamının satışı 29.06.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şirket bünyesinde CFO olarak görev alan Nihat Fadıl Erten Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 112.257,17 nominal değerli payların %5'inin altında olmak üzere 0,171 TL nominal değerli pay alım işlemi gerçekleştirmiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. 110.000 % 97,99 Tüzel Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853810


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,63 13.686.770 % 10,00  
AYEN 6,06 113.300.278 % 9,98  
KENT 565,10 13.786.537 % 9,98  
AKMGY 39,92 4.656.408 % 9,97  
CMBTN 66,20 16.428.177 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5217 8,5645 % 0,56  
Frank 7,2116 7,2550 % 0,08  
Riyal 1,8203 1,8294 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.771 -10,23  
Altın Gr. 389 389 -3,27  
Cumhuriyet 2.522 2.543 -14,10  
Tam 2.596 2.609 -14,40  
Yarım 1.261 1.276 -7,10  
Çeyrek 630 639 -3,60  
Gümüş.Ons 18,00 18,03 -0,18  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,05  
B. Petrol 42,07 42,07 0,80  
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