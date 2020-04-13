***GEDIK* *SNKRN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******SNKRN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SNKRN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Toptan Satış Pazarında gerçekleştirilmesi planlanan tahsisli sermaye artırımına aracılık etmekte olduğumuz Senkron Güvenlik tarafından 27.03.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması ile Senkron Güvenlik 27.500.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 3.750.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Bülent ÇOBANOĞLU'na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini değerlendiren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının tespiti amacıyla Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu bulunacak baz fiyatın %20 fazlası esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verdiği bilgisi kamu ile paylaşılmıştır. 31.03.2020 tarihi KAP duyurusu ile TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa'ya başvurulduğu, satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvurulacağı duyurulmuştur. Tahsisli sermaye artırımında alıcı taraf olan Sayın Bülent Çobanoğlu'nun yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle sürece ilişkin imza benzeri işlemlerde aksamalar ortaya çıkması sebebi ile Şirket tarafından sürecin ertelenmesine karar verildiği Borsa İstanbul'a bugün bildirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837618BIST