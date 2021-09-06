***GEDIK* *TEZOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.09.2021 18:20
***GEDIK******TEZOL*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962084
BIST
15:241.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,09
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:248,4677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:2410,0365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0198
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:24489,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,78
|Açılış
|: 489,52
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ORCAY
|14,33
|159.117.467
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.978.112
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.732
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.200.754
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.022.428
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.610.576
|% -3,28
|
|GARAN
|9,46
|1.206.863.790
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,54
|540.916.654
|% 0,40
|
|THYAO
|12,47
|433.952.433
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,31
|372.643.962
|% 0,69
|
|EREGL
|18,02
|315.192.078
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|540.916.654
|% 0,40
|
|GARAN
|9,46
|1.206.863.790
|% 0,53
|
|HALKB
|4,77
|307.425.330
|% 2,14
|
|ODAS
|1,48
|76.785.897
|% 2,07
|
|IHLAS
|0,59
|30.610.576
|% -3,28
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4653
|8,4677
|% 0,06
|
|Euro
|10,0270
|10,0365
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,6761
|11,7346
|% 0,52
|
|Frank
|9,1913
|9,2467
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2497
|2,2610
|% 0,04
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,23
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,86
|
|Cumhuriyet
|3.239
|3.287
|18,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,55
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,46
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,09
|
|B. Petrol
|73,03
|73,03
|0,43
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:35EGEPO
Yüzde 5.60 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 896, 959 adet işlem
-
15:34CEOEM
Yüzde 4.13 oranında artışla 8.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 791, 377 adet işlem
-
15:32SKTAS
Yüzde 5.54 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 269, 419 adet işlem
-
15:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 92 artarak (% 0.52 ) 1, 544
-
15:31XU100
Endeks 1, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 8, 177.00 milyon TL de