***GEDIK* *YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEDIK******YKSLN*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [YKSLN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 13/11/2020-12/11/2021 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde Yükselen Çelik A.Ş. (YKSLN) işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888271BIST