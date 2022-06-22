***GEDIK* *ZORLF* *HSBCB* *ARNFK* *TMKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***GEDIK******ZORLF******HSBCB******ARNFK******TMKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler ARNFK, GEDIK, HSBCB, TMKS, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRFARENA2213 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2240 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeHSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBC62221 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2022 İtfaBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF62222 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 22/06/2022 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92228 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT180625T13 DEVLET TAHVİLİ 22/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038731BIST