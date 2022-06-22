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***GEDIK* *ZORLF* *HSBCB* *ARNFK* *TMKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

22.06.2022 17:04
***GEDIK* *ZORLF* *HSBCB* *ARNFK* *TMKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve


***GEDIK******ZORLF******HSBCB******ARNFK******TMKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ARNFK, GEDIK, HSBCB, TMKS, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRFARENA2213 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2240 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBC62221 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF62222 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 22/06/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92228 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT180625T13 DEVLET TAHVİLİ 22/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038731


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BERA 14,53 467.615.789 % 9,99  
UFUK 79,30 5.529.660 % 9,99  
LIDFA 13,34 12.796.969 % 9,98  
MAKIM 14,15 299.025.489 % 9,95  
NTGAZ 8,96 73.815.314 % 9,94  
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Altın Gr. 1.021 1.021 -2,39  
Cumhuriyet 6.844 6.947 1,00  
Tam 6.767 6.888 -30,00  
Yarım 3.322 3.369 -15,00  
Çeyrek 1.664 1.684 -7,00  
Gümüş.Ons 21,13 21,16 -0,27  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,13  
B. Petrol 110 110 -1,93  
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