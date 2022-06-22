***GEDIK* *ZORLF* *HSBCB* *ARNFK* *TMKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
22.06.2022 17:04
***GEDIK******ZORLF******HSBCB******ARNFK******TMKS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler ARNFK, GEDIK, HSBCB, TMKS, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
ARENA FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ARNFK TRFARENA2213 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKMA2240 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBC62221 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF62222 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 22/06/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92228 FİNANSMAN BONOSU 22/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT180625T13 DEVLET TAHVİLİ 22/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038731
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0079
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,3010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0291
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.021,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.021,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3417
|17,3477
|% 0,05
|
|Euro
|18,2320
|18,3010
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,1521
|21,2582
|% -0,12
|
|Frank
|18,0006
|18,1090
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6101
|4,6332
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,32
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.767
|6.888
|-30,00
|
|Yarım
|3.322
|3.369
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,13
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,93
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ETYAT
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