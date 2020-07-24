***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.07.2020 10:04
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861528
BIST
11:20118.932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -98,87
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.133
En Düşük
118.221
11:206,8487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8501
En Düşük
6,8335
11:207,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9589
En Düşük
7,9191
11:20416,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,75
|Açılış
|: 416,96
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
418,03
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|887,80
|19.125.169
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|11.299.223
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|885.552
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|12.360.370
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|YONGA
|31,00
|79.670
|% -5,02
|
|ASELS
|35,24
|959.363.613
|% 0,28
|
|SISE
|6,62
|915.044.623
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,34
|439.644.714
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,41
|306.966.180
|% 4,01
|
|SODA
|7,35
|288.389.009
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,34
|439.644.714
|% 0,43
|
|SISE
|6,62
|915.044.623
|% 5,08
|
|TRKCM
|4,41
|306.966.180
|% 4,01
|
|TSKB
|1,25
|69.879.092
|% -0,79
|
|KARSN
|3,09
|142.966.511
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6953
|8,7389
|% 0,06
|
|Frank
|7,3679
|7,4123
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.894
|6,05
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.736
|12,50
|
|Tam
|2.793
|2.807
|12,70
|
|Yarım
|1.356
|1.373
|6,30
|
|Çeyrek
|680
|688
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,01
|
|B. Petrol
|43,32
|43,32
|-0,01
|
Seans Raporu
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11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -94 kaybederek (% -0.07 ) 134, 727
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11:34XU100
Endeks 118, 954 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 6, 509.00 milyon TL de
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11:34MRGYO
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 297, 581 adet işlem
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11:29XU100
Endeks 118, 926 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 6, 358.00 milyon TL de
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11:28DITAS
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 25.60 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 016 adet işlem