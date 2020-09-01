***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2020 14:29
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872622
BIST
15:391.073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,03
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.064
15:397,3553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0093
|Açılış
|: 7,3770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
15:398,8135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0417
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
15:39470,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 5,82
|Açılış
|: 470,66
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler15:37
|DOGUB
|4,73
|41.669.457
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.717.376
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.901.917
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|1.187.033
|% 9,99
|
|YKSLN
|15,54
|52.418.675
|% 9,98
|
|IZMDC
|25,38
|1.678.456
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|1.926.236
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.203.719
|% -9,97
|
|AYCES
|45,80
|212.568
|% -9,31
|
|ANELE
|5,44
|9.520.558
|% -7,80
|
|ASELS
|16,37
|568.295.168
|% 0,80
|
|FENER
|27,92
|525.030.245
|% 8,89
|
|GARAN
|6,76
|466.507.125
|% 0,00
|
|ICBCT
|8,23
|439.519.243
|% 5,65
|
|KRDMD
|2,98
|380.996.477
|% -2,30
|
|EKGYO
|1,74
|298.196.294
|% -1,14
|
|KRDMD
|2,98
|380.996.477
|% -2,30
|
|GSRAY
|3,14
|319.569.732
|% 1,29
|
|IHLGM
|1,47
|144.104.637
|% 3,52
|
|PETKM
|3,88
|377.164.544
|% -0,77
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3501
|7,3550
|% 0,12
|
|Euro
|8,8072
|8,8146
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,8727
|9,9222
|% 0,83
|
|Frank
|8,0822
|8,1309
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9555
|1,9653
|% 0,12
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|22,80
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,82
|
|Cumhuriyet
|3.119
|3.166
|30,00
|
|Tam
|3.106
|3.185
|33,70
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|16,30
|
|Çeyrek
|753
|770
|8,15
|
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,83
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,80
|0,15
|
|B. Petrol
|45,85
|45,85
|0,57
|