***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2020 16:40
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890573
BIST
17:591.286
En Yüksek
|Değişim
|: -3,19%
|| -42,38
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.284
17:597,8012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0125
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
17:599,3655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0139
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
17:59446,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,01
|Açılış
|: 446,53
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SELEC
|12,54
|189.607.934
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|334.051
|% 10,00
|
|ISKUR
|347.594,00
|1.011.183
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.580.321
|% 9,99
|
|CRFSA
|113,60
|22.824.497
|% 9,97
|
|ALCAR
|212,40
|80.058.431
|% -10,00
|
|KSTUR
|148,50
|384.747
|% -10,00
|
|ERBOS
|31,18
|42.585.633
|% -9,99
|
|QNBFL
|142,40
|6.878.896
|% -9,99
|
|CASA
|78,95
|1.342
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,18
|2.472.677.057
|% 0,46
|
|GARAN
|8,77
|2.403.172.140
|% -4,47
|
|PETKM
|4,20
|1.741.846.718
|% -0,71
|
|ECILC
|7,17
|1.196.992.391
|% 3,61
|
|THYAO
|11,44
|1.117.104.095
|% -4,11
|
|EKGYO
|2,18
|2.472.677.057
|% 0,46
|
|PETKM
|4,20
|1.741.846.718
|% -0,71
|
|TSKB
|2,21
|721.450.789
|% -8,30
|
|YKBNK
|2,88
|912.814.136
|% -3,68
|
|TEKTU
|2,04
|622.971.810
|% 2,51
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7973
|7,8012
|% -0,16
|
|Euro
|9,3574
|9,3655
|% 0,15
|
|Sterlin
|10,4237
|10,4760
|% 0,64
|
|Frank
|8,6142
|8,6660
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0785
|2,0889
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-14,66
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|5,57
|5,58
|-0,12
|
|B. Petrol
|47,93
|47,93
|-0,32
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
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17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
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17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem