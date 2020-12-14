***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2020 10:48
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892971
BIST
12:281.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 17,09
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:287,8988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0567
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:289,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1036
|Açılış
|: 9,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:28465,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,03
|Açılış
|: 465,83
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:28
|VERTU
|10,67
|27.360.188
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|90.376.921
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,30
|35.892.740
|% -7,68
|
|SISE
|7,37
|1.278.714.441
|% 1,94
|
|KRVGD
|16,92
|1.141.606.271
|% 6,35
|
|THYAO
|12,74
|1.037.633.786
|% 2,66
|
|GARAN
|9,72
|902.819.759
|% 1,99
|
|KRDMD
|5,35
|873.806.454
|% 0,38
|
|SISE
|7,37
|1.278.714.441
|% 1,94
|
|PETKM
|4,89
|812.575.318
|% 2,09
|
|KRDMD
|5,35
|873.806.454
|% 0,38
|
|YKBNK
|3,09
|497.919.345
|% 3,00
|
|DOHOL
|3,15
|437.530.445
|% 2,94
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8940
|7,8988
|% 0,72
|
|Euro
|9,6023
|9,6070
|% 1,09
|
|Sterlin
|10,5726
|10,6256
|% 2,24
|
|Frank
|8,8972
|8,9508
|% 1,29
|
|Riyal
|2,1037
|2,1142
|% 0,92
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-8,66
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.067
|3.145
|-5,49
|
|Yarım
|1.483
|1.521
|-2,65
|
|Çeyrek
|744
|761
|-1,33
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|50,51
|50,51
|0,53
|
Seans Raporu
12:28
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12:30XU100
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12:29
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 18 artarak (% 1.15 ) 1, 250
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, SELGD, UZERB, SEKFK, MZHLD, EPLAS, VERTU, CASA, SNKRN