***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2021 13:31
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963898
BIST
13:211.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,28
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:218,4346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4161
13:219,9827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0159
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0030
En Düşük
9,9516
13:21488,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,02
|Açılış
|: 488,44
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:21
|OYLUM
|6,27
|18.211.250
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.570.954
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.238.653
|% 9,97
|
|MAVI
|63,90
|149.759.129
|% 9,32
|
|AKSA
|20,26
|62.447.370
|% 6,02
|
|KTSKR
|70,10
|1.736.027
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|63.828.747
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|54.708.842
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|GARAN
|9,57
|475.193.206
|% 0,10
|
|TUPRS
|108,40
|437.486.337
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,08
|366.163.042
|% 0,14
|
|YEOTK
|42,14
|348.930.591
|% -1,63
|
|YKBNK
|2,50
|280.125.524
|% 0,81
|
|YKBNK
|2,50
|280.125.524
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,14
|121.509.889
|% -1,72
|
|KRDMD
|7,08
|366.163.042
|% 0,14
|
|GARAN
|9,57
|475.193.206
|% 0,10
|
|ODAS
|1,48
|69.222.217
|% 1,37
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4309
|8,4346
|% 0,04
|
|Euro
|9,9757
|9,9827
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6213
|11,6796
|% 0,08
|
|Frank
|9,1523
|9,2075
|% 0,23
|
|Riyal
|2,2413
|2,2525
|% -0,04
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-3,04
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|6,53
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|3,16
|
|Çeyrek
|780
|798
|1,58
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,62
|74,62
|1,02
|