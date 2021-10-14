***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2021 13:09
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970662
BIST
14:251.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:259,1613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0837
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
14:2510,6606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1170
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
14:25530,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,54
|Açılış
|: 530,10
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler14:25
|LUKSK
|54,45
|3.331.360
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,89
|5.094.083
|% 7,99
|
|DITAS
|17,34
|29.990.258
|% 7,17
|
|MAALT
|182,60
|31.986.759
|% 6,91
|
|KZBGY
|30,62
|84.564.262
|% 6,02
|
|BAYRK
|9,90
|15.116.688
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,04
|99.902.387
|% -6,53
|
|DOBUR
|32,30
|2.692.692
|% -5,44
|
|GRNYO
|2,33
|1.298.126
|% -4,90
|
|ASELS
|16,52
|779.981.957
|% 1,35
|
|GARAN
|9,33
|721.192.017
|% -0,53
|
|FROTO
|170,40
|712.599.383
|% -4,05
|
|THYAO
|14,37
|560.532.779
|% 0,77
|
|TUPRS
|124,60
|532.720.821
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,39
|253.563.589
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|123.325.830
|% -2,70
|
|GARAN
|9,33
|721.192.017
|% -0,53
|
|EKGYO
|1,83
|135.704.542
|% 0,55
|
|KRDMD
|6,76
|370.894.624
|% 0,30
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1609
|9,1613
|% 0,92
|
|Euro
|10,6545
|10,6606
|% 1,11
|
|Sterlin
|12,5329
|12,5958
|% 1,33
|
|Frank
|9,9157
|9,9755
|% 1,28
|
|Riyal
|2,4347
|2,4469
|% 0,86
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|6,64
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,81
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.491
|3.579
|58,93
|
|Yarım
|1.687
|1.731
|28,50
|
|Çeyrek
|846
|866
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,89
|0,14
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|1,22
|