***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2021 10:05
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971854
BIST
18:051.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
0
En Düşük
0
18:059,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0957
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2500
|
9,6072
En Düşük
9,4804
18:0511,1734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0936
|Açılış
|: 10,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,7700
|
11,1893
En Düşük
11,0404
18:05551,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 5,82
|Açılış
|: 550,74
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
550,92
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|ANGEN
|24,74
|1.125.860.854
|% 0,00
|
|GLCVY
|15,01
|474.832.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5918
|9,5958
|% 1,01
|
|Euro
|11,1668
|11,1734
|% 0,84
|
|Sterlin
|13,1423
|13,2082
|% 0,48
|
|Frank
|10,3759
|10,4384
|% 0,58
|
|Riyal
|2,5404
|2,5531
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|11,10
|
|Altın Gr.
|551
|551
|5,52
|
|Cumhuriyet
|3.570
|3.624
|70,00
|
|Tam
|3.551
|3.640
|69,48
|
|Yarım
|1.716
|1.761
|33,61
|
|Çeyrek
|861
|880
|16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,08
|
|B. Petrol
|84,16
|84,16
|-0,45
|