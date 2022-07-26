***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2022 14:47
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047743
BIST
15:332.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,48
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
15:3317,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0802
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
15:3318,1364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0648
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
15:33985,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,81
|Açılış
|: 985,91
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler15:31
|DOBUR
|57,75
|14.413.935
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|49.994.568
|% 9,98
|
|BIZIM
|20,88
|57.771.086
|% 9,95
|
|NTGAZ
|9,84
|30.109.189
|% 9,94
|
|KLRHO
|16,11
|174.684.733
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|CEOEM
|10,12
|12.691.140
|% -4,53
|
|MZHLD
|86,60
|27.285.176
|% -4,31
|
|THYAO
|49,54
|2.811.672.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,24
|1.416.348.858
|% 2,21
|
|GARAN
|15,08
|858.448.236
|% -3,64
|
|YKBNK
|4,78
|854.817.858
|% -0,62
|
|EREGL
|28,26
|719.680.371
|% -0,63
|
|EKGYO
|3,24
|1.416.348.858
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,57
|436.479.739
|% 5,37
|
|YKBNK
|4,78
|854.817.858
|% -0,62
|
|TSKB
|2,45
|352.807.569
|% 0,82
|
|ODAS
|3,78
|426.891.869
|% -0,26
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8463
|17,8524
|% 0,45
|
|Euro
|18,1038
|18,1372
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,3076
|21,4145
|% -0,23
|
|Frank
|18,4132
|18,5242
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7360
|4,7597
|% 0,40
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|1,04
|
|Altın Gr.
|985
|985
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|13,00
|
|Tam
|6.649
|6.708
|-8,00
|
|Yarım
|3.240
|3.279
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.639
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,53
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,87
|
Seans Raporu
15:31
daha fazla
-
15:46GRNYO
Yüzde 6.72 oranında artışla 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 246 adet işlem
-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 09 kaybederek (% -0.26 ) 2, 716
-
15:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, GARAN
-
15:45XU100
Endeks 2, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 21, 141.00 milyon TL de
-
15:45DEVA
Yüzde 4.93 oranında artışla 34.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 570, 143 adet işlem