***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 11:12
***GEDZA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GEDZA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEDZA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093880
BIST
15:195.349
En Yüksek
|Değişim
|: -3,15%
|| -174,21
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
15:1918,7660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
15:1919,9550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0630
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
15:191.114,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,71
|Açılış
|: 1.114,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler15:19
|DYOBY
|32,12
|227.911.806
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|191.990.021
|% 10,00
|
|DOGUB
|11,00
|51.966.423
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,08
|55.611.301
|% 9,95
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|ULUFA
|7,47
|30.533.512
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|26.441.491
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|128.409.003
|% -9,98
|
|EYGYO
|20,62
|1.451.559.054
|% -9,96
|
|TERA
|23,32
|343.669.181
|% -9,96
|
|EREGL
|42,12
|16.925.377.208
|% -1,86
|
|THYAO
|141,90
|8.886.576.085
|% -1,80
|
|KRDMD
|19,15
|6.695.674.569
|% -3,23
|
|ASELS
|62,80
|4.789.034.951
|% -3,61
|
|AKBNK
|19,21
|3.533.774.597
|% -2,24
|
|EREGL
|42,12
|16.925.377.208
|% -1,86
|
|EKGYO
|9,04
|3.275.603.733
|% -4,03
|
|KRDMD
|19,15
|6.695.674.569
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,22
|2.403.088.489
|% -3,61
|
|AKBNK
|19,21
|3.533.774.597
|% -2,24
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7613
|18,7660
|% 0,13
|
|Euro
|19,9303
|19,9550
|% 0,32
|
|Sterlin
|22,5067
|22,6196
|% -0,12
|
|Frank
|20,1637
|20,2851
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9771
|5,0021
|% 0,16
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-7,56
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|7.507
|7.620
|-24,00
|
|Tam
|7.541
|7.601
|-25,00
|
|Yarım
|3.652
|3.715
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.832
|1.858
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|-0,20
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|1,60
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -139, 01 kaybederek (% -2.84 ) 4, 756
-
15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, CEOEM, DOGUB, DYOBY
-
15:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TERA, EYGYO, ULUSE, UMPAS, MARTI, KLGYO, GLRYH
-
15:34
PCILT, ONCSM, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:34
BRMEN, DMSAS, ALFAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında