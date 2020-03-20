***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.03.2020 15:32
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarih ve 2020-04 sayılı kararı ile
Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Raporların ve Faaliyet Raporunun denetlenmesi ile, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Ankara'da yerleşik ‘'Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'' firmasının Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesine ve bu hususun yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan, 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831024
BIST
16:3086.013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 817,71
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.608
16:306,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
16:307,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
16:30313,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,91
|Açılış
|: 313,94
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,20
|1.432.186
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.167.104
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|644.626
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,25
|189.540
|% -8,71
|
|KLMSN
|10,36
|22.706.740
|% -7,58
|
|TSPOR
|2,04
|198.574.580
|% -6,85
|
|MARTI
|0,52
|2.214.339
|% -3,70
|
|IZMDC
|7,70
|87.446
|% -3,63
|
|GARAN
|7,49
|741.313.091
|% -1,19
|
|THYAO
|8,00
|444.325.883
|% 0,76
|
|ASELS
|21,20
|365.535.381
|% 0,47
|
|ECILC
|3,32
|225.324.981
|% 9,93
|
|TSPOR
|2,04
|198.574.580
|% -6,85
|
|YKBNK
|1,92
|191.794.938
|% 1,05
|
|ODAS
|1,22
|120.547.262
|% 3,39
|
|GARAN
|7,49
|741.313.091
|% -1,19
|
|TSPOR
|2,04
|198.574.580
|% -6,85
|
|ECILC
|3,32
|225.324.981
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6622
|7,7006
|% 2,24
|
|Frank
|6,6026
|6,6423
|% -0,12
|
|Riyal
|1,7336
|1,7422
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.496
|1.497
|24,98
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,55
|12,58
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|0,09
|
|B. Petrol
|28,63
|28,63
|0,16
|