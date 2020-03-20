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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

20.03.2020 15:32
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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarih ve 2020-04 sayılı kararı ile
Denetimden Sorumlu Komitenin  tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Raporların ve Faaliyet Raporunun denetlenmesi ile, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Ankara'da yerleşik ‘'Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.''  firmasının Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesine ve bu hususun yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan, 2019 yılına ait  Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
  
    Oybirliği ile karar verilmiştir.
            GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
                               YÖNETİM KURULU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831024


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Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
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