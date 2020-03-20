***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıREHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.03.2020 tarih ve 2020-04 sayılı kararı ileDenetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Raporların ve Faaliyet Raporunun denetlenmesi ile, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Ankara'da yerleşik ‘'Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'' firmasının Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesine ve bu hususun yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan, 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmasına,Oybirliği ile karar verilmiştir.GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831024BIST