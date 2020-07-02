***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.07.2020 15:38
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
24.06.2020
Tescil Tarihi
26.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.07.2020 TARİH 10110
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.06.2020 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. gündem maddesinde 2020 yılı için '' Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi '' konusu görüşülmüş olup toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.bağımsız dış denetim firması olarak seçilmiştir.2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 02.07.2020 tarih ve 10110 sayılı TTSG'de ilan edilmiş ve ek'te PDF olarak sunulmuştur.
KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854093
BIST
15:39116.803
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.487,89
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:396,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:397,7375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:39389,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,65
|Açılış
|: 389,27
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|98.692.922
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.028.810
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.267.653
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.683.980
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.088.291
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,76
|12.815.410
|% -2,91
|
|GARAN
|8,38
|969.750.512
|% 0,96
|
|SISE
|5,87
|674.850.585
|% 5,39
|
|THYAO
|12,28
|633.224.890
|% -0,16
|
|ISFIN
|4,32
|626.830.781
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,05
|577.711.694
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|577.711.694
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|239.235.806
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|335.860.333
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|572.330.330
|% 0,62
|
|KARSN
|3,13
|523.657.461
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5517
|8,5946
|% 0,40
|
|Frank
|7,2352
|7,2788
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8222
|1,8314
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,06
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.545
|-2,00
|
|Tam
|2.599
|2.611
|-2,10
|
|Yarım
|1.263
|1.277
|-1,00
|
|Çeyrek
|631
|639
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,32
|42,32
|0,29
|
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