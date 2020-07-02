***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıREHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi24.06.2020Tescil Tarihi26.06.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su02.07.2020 TARİH 10110AçıklamalarŞirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 24.06.2020 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. gündem maddesinde 2020 yılı için '' Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi '' konusu görüşülmüş olup toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.bağımsız dış denetim firması olarak seçilmiştir.2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 02.07.2020 tarih ve 10110 sayılı TTSG'de ilan edilmiş ve ek'te PDF olarak sunulmuştur.KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854093BIST