***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.05.2022 15:26
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
11.05.2022
Tescil Tarihi
13.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.05.2022 - 10579 SAYI
Açıklamalar
Şirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.05.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. gündem maddesinde 2022 yılı için '' Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi '' konusu görüşülmüş olup toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. seçilmiştir.2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 17.05.2022 tarih ve 10579 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030856
BIST
16:492.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 18,27
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:4915,7700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2289
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:4916,6581
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,4179
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:49924,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 13,66
|Açılış
|: 924,66
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:49
|EGEPO
|8,03
|45.355.038
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.319.621
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.549.889
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.794.623
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.451.703
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.064.510
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,74
|82.343.945
|% -6,26
|
|THYAO
|42,90
|3.017.377.825
|% 0,42
|
|SISE
|19,93
|2.230.502.275
|% 3,26
|
|AKBNK
|7,89
|1.197.512.791
|% -1,00
|
|SAHOL
|19,42
|1.188.896.441
|% 0,99
|
|KRDMD
|14,88
|1.183.608.777
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,65
|782.963.814
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,32
|1.134.379.510
|% -0,46
|
|SKBNK
|1,15
|184.816.848
|% 1,77
|
|AKBNK
|7,89
|1.197.512.791
|% -1,00
|
|SISE
|19,93
|2.230.502.275
|% 3,26
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7523
|15,7700
|% 1,47
|
|Euro
|16,6232
|16,6581
|% 2,57
|
|Sterlin
|19,5760
|19,6742
|% 2,58
|
|Frank
|15,8032
|15,8984
|% 2,34
|
|Riyal
|4,1905
|4,2115
|% 1,50
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-0,45
|
|Altın Gr.
|924
|925
|13,66
|
|Cumhuriyet
|6.176
|6.269
|97,00
|
|Tam
|6.139
|6.297
|86,37
|
|Yarım
|2.967
|3.046
|41,78
|
|Çeyrek
|1.488
|1.523
|20,89
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|0,17
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,42
|
Seans Raporu
16:49
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-
17:04GLYHO
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 243, 873 adet işlem
-
17:01EDIP
Yüzde 5.92 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 805, 553 adet işlem
-
17:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, TTKOM, HALKB
-
17:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 36 artarak (% 1.09 ) 2, 160
-
17:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, LIDFA, EGEPO, MANAS, IMASM, ORCAY