***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıREHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi11.05.2022Tescil Tarihi13.05.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.05.2022 - 10579 SAYIAçıklamalarŞirketimiz Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 11.05.2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10. gündem maddesinde 2022 yılı için '' Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi '' konusu görüşülmüş olup toplantıya katılan pay sahiplerinin oy birliği ile REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. seçilmiştir.2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 17.05.2022 tarih ve 10579 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030856BIST