***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.03.2023 15:22
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YKY Bağımsz Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.03.2023 tarih ve 2023-05 sayılı kararı ile
Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar çerçevesinde, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Raporların ve Faaliyet Raporunun denetlenmesi ile, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Ankara'da yerleşik ‘YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'' firmasının Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesine ve bu hususun yıl içinde gerçekleştirilecek olan, ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına,
Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
Yönetim Kurulu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127014
BIST
16:274.936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 29,56
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
4.984
En Düşük
4.891
16:2719,0433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0233
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,3212
En Düşük
19,0033
16:2720,5436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0506
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,7829
En Düşük
20,4489
16:271.187,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.187,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.187,41
|
1.205,00
En Düşük
1.183,94
BIST En Aktif Hisseler16:25
|BRYAT
|806,30
|104.482.207
|% 10,00
|
|SMART
|7,92
|7.539.591
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.561.688
|% 10,00
|
|IDEAS
|28,38
|4.411.822
|% 10,00
|
|AKFYE
|15,76
|4.769.732
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,98
|31.670.100
|% -8,03
|
|GEREL
|14,89
|151.722.881
|% -6,82
|
|KERVN
|0,75
|534.571
|% -6,25
|
|ULUSE
|162,70
|141.316.612
|% -5,57
|
|EMKEL
|12,48
|72.569.153
|% -5,38
|
|ASTOR
|64,60
|5.523.966.522
|% 2,54
|
|GOKNR
|25,02
|2.531.725.825
|% 1,30
|
|THYAO
|123,70
|2.439.942.903
|% -0,16
|
|EREGL
|36,80
|2.414.701.195
|% -0,59
|
|ISCTR
|13,51
|1.890.061.714
|% -0,95
|
|EKGYO
|6,71
|929.578.792
|% 1,98
|
|ISCTR
|13,51
|1.890.061.714
|% -0,95
|
|YKBNK
|10,31
|1.080.904.313
|% 0,19
|
|GOKNR
|25,02
|2.531.725.825
|% 1,30
|
|KRDMD
|18,73
|1.584.410.141
|% 2,13
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0258
|19,0523
|% 0,17
|
|Euro
|20,5320
|20,5428
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,2666
|23,3832
|% 0,38
|
|Frank
|20,5271
|20,6508
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0521
|5,0774
|% 0,04
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.188
|1.188
|0,35
|
|Cumhuriyet
|8.028
|8.149
|-35,00
|
|Tam
|8.047
|8.126
|2,00
|
|Yarım
|3.945
|3.976
|0,00
|
|Çeyrek
|1.972
|1.988
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,67
|13,69
|-0,02
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,46
|