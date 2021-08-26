***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.08.2021 09:20
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 06/07/2021 tarih ve 2021-14 sayılı kararı ile başlatılan Sermaye artırım işlemleriyle ilgili olarak, 35.000.000 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak suretiyle, şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin tamamı 2020 yılı Dönem Net Kârından karşılanmak üzere 11.664.000,00 TL' dan 23.328.000,00 TL' na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 11.664.000,00 TL tutarındaki paylara ilişkin Borsa İhraç Belgesi'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nca 19/08/2021 tarih ve 42/1245 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiş olup, 23/08/2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-10061 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 19/08/2021 tarih ve 2021/41 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 23.328.000,00 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6 ncı maddesinin SPK onaylı tadil metni Ek'te yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960498
BIST
12:121.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:128,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:129,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
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9,9095
En Düşük
9,8354
12:12480,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,33
|Açılış
|: 480,45
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.481.436
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|CANTE
|13,77
|77.739.921
|% 7,66
|
|AGYO
|3,69
|8.394.295
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.496.895
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|473.208.385
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,30
|279.287.514
|% -6,77
|
|SNGYO
|4,19
|34.380.688
|% -5,20
|
|THYAO
|12,81
|675.339.570
|% 2,48
|
|GESAN
|24,62
|473.208.385
|% -9,95
|
|GARAN
|9,53
|443.097.558
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,16
|288.813.790
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,30
|279.287.514
|% -6,77
|
|MRGYO
|1,16
|288.813.790
|% -4,92
|
|ODAS
|1,49
|108.301.429
|% 1,36
|
|THYAO
|12,81
|675.339.570
|% 2,48
|
|YKBNK
|2,55
|119.410.996
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,09
|190.517.150
|% 2,25
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3704
|8,3735
|% 0,03
|
|Euro
|9,8633
|9,8687
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4581
|11,5156
|% -0,21
|
|Frank
|9,0920
|9,1468
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2242
|2,2354
|% -0,00
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,83
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.172
|3.252
|-16,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|-7,89
|
|Çeyrek
|769
|786
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,58
|70,58
|-0,70
|
Seans Raporu
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