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***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

29.08.2023 16:53
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 20/06/2023 tarih ve 2023-14 sayılı kararı ile  Başvurusu gerçekleştirilen sermaye artırım işlemleriyle ilgili olarak, 105.000.000 TL  mevcut  Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak suretiyle, şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin tamamı 2022 yılı Dönem Net Kârından karşılanmak üzere 23.328.000,00 TL' dan 46.656.000,00 TL' na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 23.328.000,00 TL tutarındaki paylara ilişkin Borsa İhraç Belgesi'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nca  24/08/2023 tarih ve  49/1007 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiş olup, 29/08/2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41455 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 24/08/2023 tarih ve 2023/50 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir. 
  
      Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 46.656.000,00 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin  ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6 ncı maddesinin SPK onaylı tadil metni Ek'te yer almaktadır.
 
  
                Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
               Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190265


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Tam 11.009 11.136 50,00  
Yarım 5.517 5.589 25,00  
Çeyrek 2.752 2.796 14,00  
Gümüş.Ons 24,71 24,73 0,49  
Gümüş Gr. 21,19 21,21 0,57  
B. Petrol 84,17 84,17 0,30  
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