***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.08.2023 16:53
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 20/06/2023 tarih ve 2023-14 sayılı kararı ile Başvurusu gerçekleştirilen sermaye artırım işlemleriyle ilgili olarak, 105.000.000 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalınmak suretiyle, şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin tamamı 2022 yılı Dönem Net Kârından karşılanmak üzere 23.328.000,00 TL' dan 46.656.000,00 TL' na artırılması nedeniyle ihraç edeceği 23.328.000,00 TL tutarındaki paylara ilişkin Borsa İhraç Belgesi'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nca 24/08/2023 tarih ve 49/1007 sayılı kararı ile uygun görüş verilmiş olup, 29/08/2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-41455 sayılı üst yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Sermaye Artırımına ilişkin duyuru 24/08/2023 tarih ve 2023/50 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde ilan edilmiştir.
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 46.656.000,00 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin ‘'Sermaye ve Paylar'' başlıklı 6 ncı maddesinin SPK onaylı tadil metni Ek'te yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190265
BIST
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17:597.907
En Düşük
|Değişim
|: -0,44%
|| -34,60
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.866
En Yüksek
8.014
17:5926,6282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1698
|Açılış
|: 26,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6359
En Düşük
25,9709
17:5928,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,3058
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
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28,9385
En Düşük
28,1807
17:591.655,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 20,69
|Açılış
|: 1.655,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.658,48
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ADEL
|604,10
|740.099.972
|% 10,00
|
|GUBRF
|344,40
|4.329.091.856
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|28.400.564
|% 10,00
|
|KMPUR
|85,80
|987.841.647
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.272.054
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|3.443.707
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|6.579.808
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.163.389.244
|% -9,93
|
|EGEPO
|18,85
|158.033.851
|% -9,89
|
|QNBFB
|103,00
|9.128.169
|% -9,25
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|TUPRS
|142,20
|7.905.154.461
|% -3,13
|
|THYAO
|247,90
|7.146.630.032
|% -3,16
|
|KCHOL
|145,00
|6.719.904.141
|% 2,84
|
|ASTOR
|136,20
|6.660.933.802
|% 0,52
|
|ISCTR
|22,16
|14.947.309.288
|% 8,52
|
|SKBNK
|4,28
|1.417.725.206
|% 3,63
|
|EKGYO
|8,55
|2.616.615.894
|% 0,12
|
|YKBNK
|16,34
|4.815.771.173
|% -1,98
|
|ZOREN
|4,69
|1.047.116.806
|% -3,30
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5904
|26,6282
|% 0,64
|
|Euro
|28,8018
|28,9385
|% 1,07
|
|Sterlin
|33,4848
|33,6527
|% 0,68
|
|Frank
|30,1282
|30,3097
|% 1,01
|
|Riyal
|7,0723
|7,1078
|% 0,53
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|14,21
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|22,07
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|11.009
|11.136
|50,00
|
|Yarım
|5.517
|5.589
|25,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.796
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,21
|0,57
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|0,30
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 26 kaybederek (% -0.89 ) 6, 952
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, CRFSA, BYDNR, ADEL, ELITE, OFSYM, DURDO, KZGYO, CRDFA, OYLUM
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KTLEV, KENT, QNBFL, TETMT
-
17:59
MIPAZ, DIRIT, ULUFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MNDRS, KSTUR, EDIP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında