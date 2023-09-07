***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin yürürlükte bulunan güncel hali ek'te PDF olarak sunulmuştur.Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim KuruluBildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 04/09/2023 07/09/2023 10909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192477BIST