***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
07.09.2023 11:08
***GEDZA*** GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin yürürlükte bulunan güncel hali ek'te PDF olarak sunulmuştur.
Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 04/09/2023 07/09/2023 10909
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192477
BIST
'
14:128.294
En Düşük
|Değişim
|: 1,37%
|| 111,84
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
14:1226,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0252
|Açılış
|: 26,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
14:1228,7941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0256
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6978
14:121.658,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.658,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ULAS
|22,44
|23.831.853
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|13.485.763
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|105.032.378
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|332.640
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|412.232.349
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|92.196.949
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|321.535.723
|% -9,99
|
|TETMT
|1.485,20
|214.227
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|740.689.243
|% -9,98
|
|EREGL
|48,34
|6.576.899.271
|% 4,05
|
|ASELS
|42,64
|4.292.951.729
|% 3,55
|
|ISCTR
|24,92
|3.809.238.164
|% 1,47
|
|BRSAN
|751,60
|3.430.582.129
|% 3,36
|
|THYAO
|245,50
|3.287.715.981
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,40
|1.695.847.291
|% 1,73
|
|ISCTR
|24,92
|3.809.238.164
|% 1,47
|
|EREGL
|48,34
|6.576.899.271
|% 4,05
|
|YKBNK
|17,19
|2.303.528.600
|% 1,78
|
|ZOREN
|4,91
|642.470.391
|% 1,66
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8362
|26,8410
|% 0,09
|
|Euro
|28,7700
|28,7900
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,3595
|33,5268
|% -0,21
|
|Frank
|29,9576
|30,1381
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1332
|7,1690
|% 0,09
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|3,89
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,88
|
|Cumhuriyet
|11.241
|11.411
|-12,00
|
|Tam
|11.011
|11.086
|-25,00
|
|Yarım
|5.523
|5.564
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,03
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,86
|-0,13
|
|B. Petrol
|90,16
|90,16
|-0,44
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25AVGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 106, 782 adet işlem
-
14:23KTSKR
Yüzde 6.07 oranında artışla 81.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 620, 976 adet işlem
-
14:22PENGD
Yüzde 9.89 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 563, 631 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, ASELS, BIMAS
-
14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 94, 64 artarak (% 1.32 ) 7, 268